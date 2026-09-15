« Portes ouvertes des vacances » aux Lamas des Plaines Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles Châteauneuf-de-Galaure
mardi 20 octobre 2026 · Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
« Portes ouvertes des vacances » aux Lamas des Plaines
Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 16:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Découvrez concrètement qui sont « Les lamas des plaines » et ce qu’ils mettent en place au sein de l’institut de médiation animale et de comprendre leur démarche.
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Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33
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English :
Find out exactly who “The Lamas of the Plains” are, what they’re doing at the Institute for Animal-Assisted Mediation, and gain an understanding of their approach.
L’événement « Portes ouvertes des vacances » aux Lamas des Plaines Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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