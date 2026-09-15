Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

« Portes ouvertes des vacances » aux Lamas des Plaines

Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 15:00:00

fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Découvrez concrètement qui sont « Les lamas des plaines » et ce qu’ils mettent en place au sein de l’institut de médiation animale et de comprendre leur démarche.

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Ferme découverte Lamas des plaines Institut de médiation animale Tendres Oreilles 830, chemin de la Bretonnière Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33

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English :

Find out exactly who “The Lamas of the Plains” are, what they’re doing at the Institute for Animal-Assisted Mediation, and gain an understanding of their approach.

L’événement « Portes ouvertes des vacances » aux Lamas des Plaines Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche