Portes ouvertes des vergers de la Cochetière Les Hauts-d’Anjou

Portes ouvertes des vergers de la Cochetière

La Cochetière, Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Portes ouvertes des Vergers de la Cochetière le dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 17h à Champigné

A l’occasion de la 15e édition de vergers ouverts, Votre producteur de pommes agréé Vergers écoresponsables vous ouvre ses portes et les secrets de son verger !

Rdv aux Vergers de la Cochetière à Champigné, dimanche 7 septembre 2025 de 10h à 17h avec au programme une visite pédagogique en verger par le producteur et Dégustation et vente de pommes. .

La Cochetière, Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 19 83 62

English :

Open house at Vergers de la Cochetière on Sunday, September 7, 2025 from 10 a.m. to 5 p.m. in Champigné

German :

Tag der offenen Tür der Vergers de la Cochetière am Sonntag, den 7. September 2025 von 10 bis 17 Uhr in Champigné

Italiano :

Apertura dei Vergers de la Cochetière domenica 7 settembre 2025 dalle 10.00 alle 17.00 a Champigné

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en Vergers de la Cochetière el domingo 7 de septiembre de 2025 de 10.00 a 17.00 horas en Champigné

