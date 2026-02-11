Portes ouvertes des Vignobles Jourdain Lye
Portes ouvertes des Vignobles Jourdain Lye samedi 4 avril 2026.
Route de Lucioux Lye Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
2026-04-04
Portes ouvertes des Vignobles Jourdain. Dégustation des cuvées emblématiques et de produits locaux. .
Route de Lucioux Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 01 45
English :
The Jourdain estate invites you to its spring open house!
