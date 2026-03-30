Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère

Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling

Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling 4430 Route de la Côte de Jor Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le centre d’étude et de méditation bouddhiques Dhagpo Kagyu Ling vous ouvre ses portes.

Au programme de la journée

Visites commentées de 13h à 18h

Présentation des Résidences de l’Institut de 13h à 16h30

Visites guidées de la bibliothèque de 13h à 19h

Méditations guidées de 13h30 à 16h

Démonstration de calligraphie tibétaine de 13h à 18h

Démonstration de sculpture sacrée de 13h à 18h

Atelier découverte pour les enfants et chasse aux oeufs 15h

Conférence “Sur les pas du Bouddha” 16h30

Goûter 17h30

Cérémonie traditionnelle tibétaine 18h

Entrée libre

Vous pouvez apporter votre pique-nique (pas de restauration sur place). .

Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling 4430 Route de la Côte de Jor Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 75 contact@dhagpo.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling

L’événement Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-26 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne