Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère

Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling 4430 Route de la Côte de Jor Saint-Léon-sur-Vézère 2026-04-06

Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère lundi 6 avril 2026.

Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling

Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling 4430 Route de la Côte de Jor Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

Le centre d’étude et de méditation bouddhiques Dhagpo Kagyu Ling vous ouvre ses portes.

Au programme de la journée

Visites commentées de 13h à 18h
Présentation des Résidences de l’Institut de 13h à 16h30
Visites guidées de la bibliothèque de 13h à 19h
Méditations guidées de 13h30 à 16h
Démonstration de calligraphie tibétaine de 13h à 18h
Démonstration de sculpture sacrée de 13h à 18h
Atelier découverte pour les enfants et chasse aux oeufs 15h
Conférence “Sur les pas du Bouddha” 16h30
Goûter 17h30
Cérémonie traditionnelle tibétaine 18h

Entrée libre
Vous pouvez apporter votre pique-nique (pas de restauration sur place).   .

Centre bouddhique Dhagpo Kagyu Ling 4430 Route de la Côte de Jor Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 75  contact@dhagpo.org

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English : Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling

L’événement Portes ouvertes Dhagpo Kagyu Ling Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-03-26 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne

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