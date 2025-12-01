Portes ouvertes d’hiver à la cave Materne Haegelin

Orschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Visites de Cave, dégustation, marché de Noël artisanal, Idées Cadeaux

Artisanat, idées cadeaux de Noël, visite de Cave et dégustation au Domaine.

Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 17

English :

Cellar tours, tastings, artisanal Christmas market, Gift Ideas

German :

Weinkellerbesichtigungen, Weinproben, Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, Geschenkideen

Italiano :

Visite in cantina, degustazioni, mercatini di Natale artigianali, idee regalo

Espanol :

Visitas a bodegas, degustaciones, mercado navideño artesanal, ideas para regalos

