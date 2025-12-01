Portes ouvertes d’hiver à la cave Materne Haegelin Orschwihr
Orschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Visites de Cave, dégustation, marché de Noël artisanal, Idées Cadeaux
Artisanat, idées cadeaux de Noël, visite de Cave et dégustation au Domaine. .
Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 17
English :
Cellar tours, tastings, artisanal Christmas market, Gift Ideas
German :
Weinkellerbesichtigungen, Weinproben, Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, Geschenkideen
Italiano :
Visite in cantina, degustazioni, mercatini di Natale artigianali, idee regalo
Espanol :
Visitas a bodegas, degustaciones, mercado navideño artesanal, ideas para regalos
