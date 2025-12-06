Portes ouvertes d’hiver à Scopéli Scopéli Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 10:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Scopéli, c’est le supermarché pas comme les autres, participatif et coopératif. Le samedi 6 décembre 2025 de 10h à 17h, Scopéli ouvre exceptionnellement ses portes au public pour un marché de Noël solidaire et écoresponsable ! Durant cette journée, vous pourrez trouver des cadeaux répondant au crédo du supermarché coopératif et participatif de Rezé : du local, du bio, de l’éthique et du zéro déchet.Vous pourrez goûter de nombreux produits et rencontrer des producteurs qui vous parleront avec passion de leur métier et de leur démarche : des bijoux upcyclés, les savons artisanaux et locaux de de Klapotis.Vous pourrez visiter notre supermarché coopératif et participatif, poser toutes vos questions et même, exceptionnellement faire vos courses.Vous pourrez profiter de dégustations gratuites.Un rayon jeux, livres et jouets de seconde main ou reconditionnés, conçu avec Atao (qui aide à la réinsertion de personnes en difficulté), vous permettra de trouver le cadeau écoresponsable idéal pour les enfants, ainsi qu’un rayon avec des jeux récents, sélectionnés et testés par l’équipe de Scopéli.

Scopéli Rezé 44400