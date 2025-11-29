PORTES OUVERTES D’HIVER au CHÂTEAU DU FRESNE Château du Fresne Bellevigne-en-Layon

PORTES OUVERTES D’HIVER au CHÂTEAU DU FRESNE

Château du Fresne, Faye d'Anjou, Bellevigne-en-Layon, Maine-et-Loire

RDV aux Portes Ouvertes du Château du Fresne (vigneron indépendant) au programme: dégustation de vins AOP et IGP, buffet campagnard, marché artisanal.

On vous donne rendez-vous toute la journée le samedi 29 et dimanche 30 Novembre pour nos Portes Ouvertes de Noël.

L’occasion de se retrouver pour un moment convivial entre amis, en famille, en solo ou en duo avant la folie du rythme de fin d’année !

Notre Colis de Noël vous y attend, vous pourrez aussi retrouver le Marché Artisanal, la Charrette de la Fortune et ses cadeaux à gagner et les planches gourmandes pour accompagner votre dégustation de vins.



29 & 30 Novembre, 10h-19h

Château du Fresne 25 bis Rue des Monts Faye d’Anjou Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 30 88 contact@chateaudufresneanjou.com

English :

RDV to the Château du Fresne Open House (independent winemaker) on the program: AOP and IGP wine tasting, country-style buffet, craft market.

German :

Treffpunkt für den Tag der offenen Tür des Château du Fresne (unabhängiger Winzer) Programm: Weinprobe von AOP- und IGP-Weinen, Bauernbuffet, Kunsthandwerkermarkt.

Italiano :

Ritrovo all’Open Day dello Château du Fresne (viticoltore indipendente) in programma: degustazione di vini DOP e IGP, buffet rustico, mercatino artigianale.

Espanol :

Cita en la jornada de puertas abiertas del Château du Fresne (viticultor independiente) en el programa: degustación de vinos DOP e IGP, bufé campestre, mercado artesanal.

