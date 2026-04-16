Portes ouvertes d’inauguration Mélisâne Louzes
Portes ouvertes d’inauguration Mélisâne Louzes samedi 16 mai 2026.
Louzes
Portes ouvertes d’inauguration Mélisâne
La Gastine Louzes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Découvrez Mélisâne, son histoire, ses valeurs et ses activités autour de l’âne !
Visite commentée de l’asinerie, rencontres, échanges et découvertes.
Exposition de Véronique Lesage, artiste animalier. .
La Gastine Louzes 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@melisane.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes d’inauguration Mélisâne Louzes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Maine Saosnois