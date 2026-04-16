Louzes

Portes ouvertes d’inauguration Mélisâne

La Gastine Louzes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Découvrez Mélisâne, son histoire, ses valeurs et ses activités autour de l’âne !

Visite commentée de l’asinerie, rencontres, échanges et découvertes.

Exposition de Véronique Lesage, artiste animalier. .

La Gastine Louzes 72600 Sarthe Pays de la Loire contact@melisane.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes d’inauguration Mélisâne Louzes a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Maine Saosnois