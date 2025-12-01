Portes ouvertes Distillerie Bourgeois Grange de la Mare Arçon
Portes ouvertes Distillerie Bourgeois Grange de la Mare Arçon samedi 13 décembre 2025.
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Découvrez cette petite distillerie située à la Mare d’Arçon, dans une ferme familiale ! Découverte des productions d’absinthes et des cultures certifiés biologique. Distillation, dégustations et boutique sur place.
Pensez à vos cadeaux de Noël !!
Concert gratuit à 19h (les 4ever)… .
Grange de la Mare Distillerie Bourgeois Arçon 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 41 62
