Portes Ouvertes Domaine Armand David Messemé Vaudelnay

Portes Ouvertes Domaine Armand David Messemé Vaudelnay samedi 13 décembre 2025.

Portes Ouvertes Domaine Armand David

Messemé 122 rue du Puy-Notre-Dame Vaudelnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez à la rencontre du vigneron, dégustation commentée de toute la gamme avec accord met & vin ! Découverte de la cave millénaire pour une immersion authentique au cœur du terroir ligérien.

Le temps d’un week-end, le Domaine Armand David ouvre grand ses portes pour vous faire partager sa passion du vin et du terroir ligérien. Venez flâner dans nos caves troglodytiques creusées dans le tuffeau, découvrez les secrets de notre savoir-faire familial transmis depuis 4 générations et laissez-vous guider dans une dégustation de nos cuvées emblématiques Saumur Blanc, Saumur Rouge, Crémant de Loire, Rosé de Loire, Cabernet d’Anjou, Saumur Fines Bulles et Coteaux de Saumur.

Au programme fouaces cuites au four à bois, accord mets & vins, rencontres conviviales avec la famille vigneronne, des moments d’échange autour de nos vins et de leur histoire, et une ambiance chaleureuse propice aux découvertes. Que vous soyez amateur de vin ou simple curieux, c’est l’occasion idéale de vivre une expérience authentique au cœur du vignoble Saumurois.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 20h. .

Messemé 122 rue du Puy-Notre-Dame Vaudelnay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 20 84 contact@armand-david.com

English :

Come and meet the winemaker, and enjoy a commented tasting of the entire range, with a wine and food pairing! Discover the thousand-year-old cellar for an authentic immersion in the heart of the Loire terroir.

German :

Treffen Sie den Winzer, kommentierte Verkostung des gesamten Sortiments mit Abstimmung von Speisen und Wein! Entdecken Sie den tausendjährigen Weinkeller und tauchen Sie authentisch in das Herz des Terroirs der Loire ein.

Italiano :

Venite a conoscere l’enologo e godetevi una degustazione guidata dell’intera gamma, con un abbinamento vino-cibo! Scoprite la cantina millenaria per un’autentica immersione nel cuore del terroir della Loira.

Espanol :

Venga a conocer al enólogo y disfrute de una cata comentada de toda la gama, con maridaje de vinos y platos Descubra la bodega milenaria para una auténtica inmersión en el corazón del terruño del Loira.

L’événement Portes Ouvertes Domaine Armand David Vaudelnay a été mis à jour le 2025-09-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME