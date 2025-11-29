Portes ouvertes Domaine de Chamilly Domaine de Chamilly Moroges

Portes ouvertes Domaine de Chamilly

Domaine de Chamilly 37 rue des Combennes Moroges Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

2025-11-29

Notre exploitation familiale organise des portes ouvertes une fois par an, qui ont lieu le dernier week-end de novembre. Cette année, après trois ans de conversion et de travail acharné des sols, nous serons fiers de vous faire découvrir notre Bourgogne millésime 2024 label BIO!

Venez, entre amis ou en famille, faire une petite dégustation de nos Aligoté, Montagny 1er cru, Bourgogne Côte Chalonnaise, Givry blanc et rouge, Mercurey, et finir la visite par un petit verre de Crémant de Bourgogne !

Nous serons accompagnés de producteurs locaux comme, l’élevage du Paquier avec son Porc BIO, Charcuterie & produits traiteur, terrines, pâtés …

ou comme, Les douceurs de Pau avec des biscuits, pains d’épices chocolats et pâtes à tartiner façon esprit de Noël…

Mais vous pourrez également découvrir des produits du Sud-Ouest avec les Terroirs Gourmands, son foie gras, confit de canard et cassoulet. .

Domaine de Chamilly 37 rue des Combennes Moroges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 93 00 domaine.chamilly@wanadoo.fr

