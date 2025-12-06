Portes Ouvertes Domaine de La Commanderie Panzoult

Portes Ouvertes Domaine de La Commanderie

2 rue de Chezelet Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Rendez-vous les 6 et 7 décembre pour les Portes Ouvertes annuelles du Domaine de la Commanderie.

Philippe Pain et ses filles Clothilde & Honorine ouvrent leur cave pour vous faire découvrir ou redécouvrir leurs vins de Chinon (et pas que … !)

Au programme

– Dégustation de champagne, foie gras et produits du Sud-Ouest, dégustation des vins Pécharmant et Montbazillac, truffes, bar à huîtres et crevettes (avec son verre de vin blanc)…

– Animations et cadeaux à gagner !

Nouveauté le bar à bulles !

Repas du vigneron (28 €) pour lequel la réservation est vivement conseillée, par téléphone ou mail philippepain@commanderie37.fr

2 rue de Chezelet Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 39 32 philippepain@commanderie37.fr

English :

Join us on December 6 and 7 for the annual Domaine de la Commanderie Open House.

Philippe Pain and his daughters Clothilde & Honorine will be opening their cellar for you to discover or rediscover their Chinon wines (and not only … !)

German :

Treffen Sie sich am 6. und 7. Dezember zum jährlichen Tag der offenen Tür der Domaine de la Commanderie.

Philippe Pain und seine Töchter Clothilde & Honorine öffnen ihren Weinkeller, damit Sie ihre Chinon-Weine (und nicht nur …!) entdecken oder wiederentdecken können

Italiano :

Unitevi a noi il 6 e 7 dicembre per l’annuale Open House del Domaine de la Commanderie.

Philippe Pain e le sue figlie Clothilde e Honorine apriranno la loro cantina per farvi scoprire o riscoprire i loro vini di Chinon (e non solo… !)

Espanol :

Acompáñenos los días 6 y 7 de diciembre en la jornada anual de puertas abiertas del Domaine de la Commanderie.

Philippe Pain y sus hijas Clothilde & Honorine le abrirán su bodega para que descubra o redescubra sus vinos de Chinon (¡y no solo…!)

