Portes Ouvertes Domaine de La Commanderie Panzoult

Rendez-vous les 6 et 7 décembre pour les Portes Ouvertes annuelles du Domaine de la Commanderie.
Philippe Pain et ses filles Clothilde & Honorine ouvrent leur cave pour vous faire découvrir ou redécouvrir leurs vins de Chinon (et pas que … !)
Au programme
– Dégustation de champagne, foie gras et produits du Sud-Ouest, dégustation des vins Pécharmant et Montbazillac, truffes, bar à huîtres et crevettes (avec son verre de vin blanc)…
– Animations et cadeaux à gagner !
Nouveauté le bar à bulles !
Repas du vigneron (28 €) pour lequel la réservation est vivement conseillée, par téléphone ou mail philippepain@commanderie37.fr
2 rue de Chezelet Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 39 32 philippepain@commanderie37.fr
English :
Join us on December 6 and 7 for the annual Domaine de la Commanderie Open House.
Philippe Pain and his daughters Clothilde & Honorine will be opening their cellar for you to discover or rediscover their Chinon wines (and not only … !)
German :
Treffen Sie sich am 6. und 7. Dezember zum jährlichen Tag der offenen Tür der Domaine de la Commanderie.
Philippe Pain und seine Töchter Clothilde & Honorine öffnen ihren Weinkeller, damit Sie ihre Chinon-Weine (und nicht nur …!) entdecken oder wiederentdecken können
Italiano :
Unitevi a noi il 6 e 7 dicembre per l’annuale Open House del Domaine de la Commanderie.
Philippe Pain e le sue figlie Clothilde e Honorine apriranno la loro cantina per farvi scoprire o riscoprire i loro vini di Chinon (e non solo… !)
Espanol :
Acompáñenos los días 6 y 7 de diciembre en la jornada anual de puertas abiertas del Domaine de la Commanderie.
Philippe Pain y sus hijas Clothilde & Honorine le abrirán su bodega para que descubra o redescubra sus vinos de Chinon (¡y no solo…!)
