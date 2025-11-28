Portes ouvertes Domaine d’Emile Andance

Portes ouvertes Domaine d’Emile

910 RD 86 CUEIL Andance Ardèche

Dégustation de vins en AOP Saint Joseph et IGP dans une ambiance conviviale. Venez découvrir les différentes variétés de poires. Échanges avec notre équipe autour de nos derniers millésimes et d’une nouvelle cuvée spéciale.

English :

Wine tasting of AOP Saint Joseph and IGP wines in a friendly atmosphere. Come and discover the different varieties of pears. Talk to our team about our latest vintages and a new special cuvée.

German :

Verkostung von Weinen der Sorten AOP Saint Joseph und IGP in einer geselligen Atmosphäre. Entdecken Sie die verschiedenen Birnensorten. Austausch mit unserem Team über unsere letzten Jahrgänge und eine neue Sondercuvée.

Italiano :

Degustazione di vini AOP Saint Joseph e IGP in un’atmosfera amichevole. Venite a scoprire le diverse varietà di pere. Parlate con il nostro team delle ultime annate e di una nuova cuvée speciale.

Espanol :

Degustación de vinos AOP Saint Joseph e IGP en un ambiente agradable. Venga a descubrir las diferentes variedades de peras. Hable con nuestro equipo sobre nuestras últimas añadas y una nueva cuvée especial.

