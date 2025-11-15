Portes Ouvertes Domaine des Chauchoux Domaine des Chauchoux Rully

Portes Ouvertes Domaine des Chauchoux

Domaine des Chauchoux 5, Rue des Bordes Rully Saône-et-Loire

Le Domaine des Chauchoux ouvrira ses portes le samedi 15 novembre prochain, de 10h à 18h, à l’occasion de la Vente des Vins des Hospices de Beaune.

Une belle occasion de venir découvrir nos différentes cuvées, de visiter nos caves, d’aller à la rencontre des autres viticulteurs présents ainsi que de producteurs locaux de qualité.

Nous vous proposerons également une dégustation sur fûts du millésime 2025, ainsi qu’une dégustation verticale de nos appellations de 1982 à nos jours. .

Domaine des Chauchoux 5, Rue des Bordes Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 12 94 domainedeschauchoux@gmail.com

