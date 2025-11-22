Portes ouvertes Domaine des Deux Voutes, Chez Aline et Guy Mottin Domaine des Deux Voutes Saint-Amour-Bellevue

Portes ouvertes Domaine des Deux Voutes, Chez Aline et Guy Mottin

Domaine des Deux Voutes 35 Chemin Bellevue Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-22

A l’occasion de notre 24ème année portes ouvertes et petit marché gourmand avec A la croisée des miels (sapin, toutes fleurs, châtaignier, acacia), une vie en sucre. .

Domaine des Deux Voutes 35 Chemin Bellevue Saint-Amour-Bellevue 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 53 64 guy.mottin@wanadoo.fr

