Portes Ouvertes Domaine des Verchères En Tury Mancey

Portes Ouvertes Domaine des Verchères

En Tury Domaine des Verchères Mancey Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Au programme

-Dégustation de nos millésimes 2023 & 2024

-Découverte de notre nouveau mousseux rosé

-Visite guidée de la cave

-Tombola spéciale Portes Ouvertes avec de beaux lots à gagner .

En Tury Domaine des Verchères Mancey 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 17 55 66 domainedesvercheres71@gmail.com

