PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER – Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 13 juin 2025 19:00, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Indre-et-Loire

PORTES OUVERTES DOMAINE DU MORTIER Lieu-dit Le Petit Bas Mortier Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13 23:00:00

Date(s) :

2025-06-13

2025-06-14

Cette année encore, nous vous proposons de se retrouver pour un moment conviviales au domaine. Au programme du rire, de la musique et du vin !

VENDREDI 13 JUIN Apéro-Concert

Dès 19h, le groupe Les Fils du Goémon Sauvage débarque au Domaine pour une soirée festive et musicale !

Bar à vins (verre/bouteille)

Planches charcuterie & fromage

SAMEDI 14 JUIN Journée Portes Ouvertes

– Visite guidée des vignes, du chai et de la cave troglodyte

– Dégustation

– Marché de producteurs locaux (Montlouis, Girolles, Touraine…)

– Expositions d’associations locales

– Échanges sur notre métier, nos engagements, notre terroir

14h30 Randonnée nature guidée organisée par L’Arbre Voyageur

À partir de 19h Apéro-Concert de clôture avec Les Fils du Goémon Sauvage + le food truck La Crêp’Rieuse .

Lieu-dit Le Petit Bas Mortier

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 62 37 38 contact@domainedumortier.fr

English :

Come and discover our 15-hectare winegrowing estate, which has been using organic farming methods since 1998. Take a tour of the vineyards, bioclimatic cellar and troglodytic caves, then taste our white, rosé, red and natural sparkling wines.

German :

Entdecken Sie unser 15 Hektar großes Weingut, das seit 1998 biologisch bewirtschaftet wird. Besuchen Sie die Weinberge, den bioklimatischen Weinkeller und die Höhlenkeller und probieren Sie anschließend unsere Cuvées in weiß/rosé/rot und natürlichem Perlwein.

Italiano :

Venite a scoprire la nostra tenuta vinicola di 15 ettari, che dal 1998 utilizza metodi di coltivazione biologica, con una visita alle vigne, al magazzino bioclimatico e alle cantine trogloditiche, seguita da una degustazione dei nostri vini bianchi, rosati, rossi e spumanti naturali.

Espanol :

Venga a descubrir nuestra explotación vitícola de 15 hectáreas, dedicada a la agricultura biológica desde 1998. Haga un recorrido por las viñas, el almacén bioclimático y las bodegas troglodíticas, seguido de una degustación de nuestros vinos blancos, rosados, tintos y espumosos naturales.

