Maillet

Portes ouvertes domaine Equestre de la Lioterie

Lieu-dit La Lioterie Maillet Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Pour sa 4ème édition, le domaine Equestre de la Lioterie vous ouvre ses portes à nouveau, venez nous rencontrer pour une journée riche en animations !

Au programme des démonstrations équestre, des spectacles.., des artisans et exposants seront également présents toute la journée.

Buvette et petite restauration sur place.

Au coucher du soleil, ne manquez pas également le diner spectacle, qui réunis plusieurs artistes dès 19h45 (sur réservation). 12 .

Lieu-dit La Lioterie Maillet 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 76 70 44 contact@domainedelalioterie.com

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English :

For its 4th edition, the Domaine Equestre de la Lioterie opens its doors to you once again. Come and meet us for a day full of entertainment!

L’événement Portes ouvertes domaine Equestre de la Lioterie Maillet a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays de George Sand