Portes ouvertes Domaine Gardien Domaine Gardien Besson

Domaine Gardien Chassignolles Besson Allier
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Venez célébrer l’ouverture du nouveau caveau de dégustation du Domaine Gardien ! Au programme rencontres avec les vignerons, dégustation de vins et jus de raisin, produits régionaux et ambiance conviviale au cœur du vignoble.
Domaine Gardien Chassignolles Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 80 11 contact@domainegardien.fr
English :
Come and celebrate the opening of Domaine Gardien?s new tasting cellar! The program includes meetings with winemakers, wine and grape juice tastings, regional products and a friendly atmosphere in the heart of the vineyard.
