Portes ouvertes Domaine Gardien Domaine Gardien Besson

Portes ouvertes Domaine Gardien

Domaine Gardien Chassignolles Besson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Venez célébrer l’ouverture du nouveau caveau de dégustation du Domaine Gardien ! Au programme rencontres avec les vignerons, dégustation de vins et jus de raisin, produits régionaux et ambiance conviviale au cœur du vignoble.

.

Domaine Gardien Chassignolles Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 80 11 contact@domainegardien.fr

English :

Come and celebrate the opening of Domaine Gardien?s new tasting cellar! The program includes meetings with winemakers, wine and grape juice tastings, regional products and a friendly atmosphere in the heart of the vineyard.

