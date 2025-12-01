Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin Domaine Gilles Guerrin Vergisson
Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin Domaine Gilles Guerrin Vergisson samedi 13 décembre 2025.
Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin
Domaine Gilles Guerrin 842 Route des Charmes Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Portes ouvertes du Domaine Gilles Guerrin vins du Mâconnais.
Seront présents également
Domaine Steeve Charvet crus du Beaujolais,
Domaine Dominique Cousin Champagne.
Les midis, un menu élaborer par le restaurant L’Aubépine de Charnay les Mâcon vous est proposé sur réservation uniquement sur notre site internet www.gillesguerrin-vins.com .
Des planches à partager seront également disponibles. .
Domaine Gilles Guerrin 842 Route des Charmes Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin
L’événement Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin Vergisson a été mis à jour le 2025-12-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès