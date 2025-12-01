Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin Domaine Gilles Guerrin Vergisson

Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin

Domaine Gilles Guerrin 842 Route des Charmes Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Portes ouvertes du Domaine Gilles Guerrin vins du Mâconnais.

Seront présents également

Domaine Steeve Charvet crus du Beaujolais,

Domaine Dominique Cousin Champagne.

Les midis, un menu élaborer par le restaurant L’Aubépine de Charnay les Mâcon vous est proposé sur réservation uniquement sur notre site internet www.gillesguerrin-vins.com .

Des planches à partager seront également disponibles. .

Domaine Gilles Guerrin 842 Route des Charmes Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin

L’événement Portes ouvertes Domaine Gilles Guerrin Vergisson a été mis à jour le 2025-12-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès