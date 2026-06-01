Portes Ouvertes Domaine Jean Fery Domaine Jean Fery Échevronne
Portes Ouvertes Domaine Jean Fery Domaine Jean Fery Échevronne samedi 20 juin 2026.
Échevronne
Portes Ouvertes Domaine Jean Fery
Domaine Jean Fery 1 Route de Marey Échevronne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Portes Ouvertes au Domaine Jean Fery
Et si vous preniez le temps de vivre la Bourgogne autrement
Les 20 & 21 juin, de 10h à 18h, les portes du Domaine Jean Fery s’ouvrent pour deux journées placées sous le signe du partage, de la découverte et de la gourmandise.
Au programme
Découverte de l’histoire du domaine
Dégustation de nos cuvées à travers différents millésimes
Visite et échanges autour de notre savoir-faire
Convivialité, passion et authenticité
Dégustations de nombreuses appellations, rencontres, ambiance musicale et immersion au cœur du domaine…
Une belle occasion de découvrir nos vins et l’histoire qui les accompagne.
Rendez-vous les 20 & 21 juin
De 10h à 18h
Nous avons hâte de vous accueillir .
Domaine Jean Fery 1 Route de Marey Échevronne 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 33 87 contact@jeanfery.fr
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English : Portes Ouvertes Domaine Jean Fery
L’événement Portes Ouvertes Domaine Jean Fery Échevronne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1