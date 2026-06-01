Portes Ouvertes Domaine Jean Fery Domaine Jean Fery Échevronne

Échevronne

Portes Ouvertes Domaine Jean Fery

Domaine Jean Fery 1 Route de Marey Échevronne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Portes Ouvertes au Domaine Jean Fery

Et si vous preniez le temps de vivre la Bourgogne autrement

Les 20 & 21 juin, de 10h à 18h, les portes du Domaine Jean Fery s’ouvrent pour deux journées placées sous le signe du partage, de la découverte et de la gourmandise.

Au programme

Découverte de l’histoire du domaine

Dégustation de nos cuvées à travers différents millésimes

Visite et échanges autour de notre savoir-faire

Convivialité, passion et authenticité

Dégustations de nombreuses appellations, rencontres, ambiance musicale et immersion au cœur du domaine…

Une belle occasion de découvrir nos vins et l’histoire qui les accompagne.

Rendez-vous les 20 & 21 juin

De 10h à 18h

Nous avons hâte de vous accueillir .

Domaine Jean Fery 1 Route de Marey Échevronne 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 33 87 contact@jeanfery.fr

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English : Portes Ouvertes Domaine Jean Fery

L’événement Portes Ouvertes Domaine Jean Fery Échevronne a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1