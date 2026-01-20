Portes ouvertes Domaine Lelais Loir en Vallée

Portes ouvertes Domaine Lelais

Portes ouvertes au domaine Lelais le week-end de Pâques.

L’occasion de découvrir notre métier, de visiter nos caves, de déguster nos vins et de passer un moment convivial, en famille, entre amis ou entre collègues.

Au programme les 3 jours de 9h a 18h:

-visite de la cave troglodyte bacchus (en continu sans rdv)

-visite du chai de vinification

-dégustation des vins Jasnieres et coteaux du loir .

41 Route de Ponce Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 09 59 vins@domainelelais.com

English :

Domaine Lelais open house

