Portes Ouvertes Domaine Maxime Hubert Châteaumeillant

Châteaumeillant Cher

Début : 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 16:00:00

2025-08-03

Comme chaque année nous organisons nos portes ouvertes!

A cette occasion, vous pourrez déguster les différents vins du domaine et découvrir la nouvelle Cuvée en Rouge Une deuxième sélection parcellaire.

C’est aussi l’occasion de refaire le plein dans nos différents vins avant les vacances Blanc, Rosé et Rouge !!!

Rendez vous à la Bidoire entre 10h et 16h. .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 23 52 37

English :

Just like every year, we’re holding our annual open house!

German :

Wie jedes Jahr veranstalten wir unseren Tag der offenen Tür!

Italiano :

Come ogni anno, stiamo organizzando la nostra open house!

Espanol :

Como todos los años, ¡celebramos nuestra jornada de puertas abiertas!

