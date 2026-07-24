Informations pratiques

Saint-Martial-sur-Né

Portes ouvertes Domaine viticole Barron

4 impasse du Poirier Saint-Martial-sur-Né Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Deux jours de portes ouvertes au domaine Barron. Visite de la distillerie et du chai suivie d’une dégustation des produits de l’exploitation.

Spiritueux accompagnés de mets au Pineau. Animation musicale et promenade en calèche.

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4 impasse du Poirier Saint-Martial-sur-Né 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 53 46 barron.monique@akeonet.com

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English : Portes ouvertes Domaine viticole Barron

Two-day open house at the Barron Estate. Tour of the distillery and wine cellar, followed by a tasting of the estate’s products.

Spirits paired with Pineau-based dishes. Live music and horse-drawn carriage rides.

L’événement Portes ouvertes Domaine viticole Barron Saint-Martial-sur-Né a été mis à jour le 2026-07-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge