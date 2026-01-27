Portes ouvertes Dormans Coworking Dormans Coworking Dormans

Portes ouvertes Dormans Coworking

Dormans Coworking 4 rue de la Gravière Dormans Marne

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-06 2026-02-07

Tout public

À l’occasion de leurs portes ouvertes, les vendredi 6 et samedi 7 février 2026, le Coworking de Dormans vous invite à venir découvrir ses locaux et ses Coworkers !

Au programme de ces 2 jours visite de la structure, présentation des activités et des équipements et présentation de l’application. .

Dormans Coworking 4 rue de la Gravière Dormans 51700 Marne Grand Est contact.dormans.coworking@gmail.com

