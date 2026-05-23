Le Coudray

Portes ouvertes du 101 La Cité de l’Innovation

5 Rue Camille Claudel Le Coudray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le 19 juin, le 101 La Cité de l’Innovation vous propose une soirée Portes Ouvertes exceptionnelle. Une occasion parfaite de découvrir l’écosystème entrepreneurial de Chartres métropole autrement !

Au programme Visite du 101 la Cité de l’Innovation Présentation des innovations de C’CIN Guinguette Business Networking, Foodtruck, Winetruck, Bières locales, Jeux, DJ Stand des résidents Et d’autres surprises… Gratuit sur inscription mais les places sont limitées ! Inscrivez-vous vite ! .

5 Rue Camille Claudel Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On June 19, 101 La Cité de l’Innovation will be hosting an exceptional Open House evening. The perfect opportunity to discover Chartres Métropole’s entrepreneurial ecosystem in a whole new way!

L’événement Portes ouvertes du 101 La Cité de l’Innovation Le Coudray a été mis à jour le 2026-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES