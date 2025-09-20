Portes ouvertes du Cadratin Atelier Le cadratin de Jouy Jouy-le-Moutier

Portes ouvertes du Cadratin Atelier Le cadratin de Jouy Jouy-le-Moutier samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le riche patrimoine en matériel historique de l’imprimerie traditionnelle ainsi que l’équipe dynamique qui animera ces Journées européennes du patrimoine et qui vous feront partager avec passion les activités de : composition de textes pour un poème ou autre, gravure avec tirage d’estampe, participation au tirage d’une lithographie sur pierre, assister à la remise en forme d’un vieux livre tout abîmé.

Atelier Le cadratin de Jouy 33 avenue des Tremblays 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier 95280 Jouy La Fontaine Val-d’Oise Île-de-France https://www.lecadratindejouy.fr

Visite libre