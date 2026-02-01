Portes ouvertes du Campus Connecté Châteauroux

Portes ouvertes du Campus Connecté

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre

Début : Samedi 2026-02-07

Portes ouvertes du Campus connecté pour découvrir votre orientation !

BTS, DUT, licences, masters, DU, certifications, …

Prise de contact, rencontre avec les étudiants, visite des locaux. .

1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 98 45 43 laure.abian@chateauroux-metropole.fr

English :

Campus Connected open house to discover your career path!

