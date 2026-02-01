Portes ouvertes du Campus Connecté Châteauroux
Portes ouvertes du Campus Connecté Châteauroux samedi 7 février 2026.
Portes ouvertes du Campus Connecté
1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Portes ouvertes du Campus connecté pour découvrir votre orientation !
BTS, DUT, licences, masters, DU, certifications, …
Prise de contact, rencontre avec les étudiants, visite des locaux. .
1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 98 45 43 laure.abian@chateauroux-metropole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Campus Connected open house to discover your career path!
L’événement Portes ouvertes du Campus Connecté Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme