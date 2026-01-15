Portes ouvertes du Carnaval de Nantes Atelier des Carnavaliers / Atelier Maurice Parois Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 –

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public

L’atelier Maurice Parois ouvre ses portes au public les samedi 7 et dimanche 8 février 2026 de 10h à 18h à l’Atelier 19 rue des Carnavaliers à Nantes. Venez découvrir les chars en construction et rencontrer les carnavaliers. Vous pourrez aussi rencontrer les reines de Nantes. Animations : borne à selfies, ateliers créatifs, pêche à la ligne, barbe à papa, pop corn, bar A noter, les dates du Carnaval :Samedi 4 avril 2026 : Carnaval des Enfants (après-midi)Dimanche 12 avril 2026 : Défilé de JourSamedi 18 avril 2026 : Défilé de Nuit

Atelier des Carnavaliers / Atelier Maurice Parois Doulon – Bottière Nantes 44300



