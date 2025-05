Portes ouvertes du Centre culturel Yves Guyon Maison des associations – Noyon, 7 juin 2025 10:00, Noyon.

Oise

Vous avez envie de faire de la salsa, de la poterie, de la peinture, du chant ou de la couture ? N’hésitez plus et venez en famille ou entre amis à la rencontre des associations du Centre culturel et participez gracieusement aux démonstrations tout au long de la journée.

Cela vous tente de faire un parcourt les yeux bandés ? Lors de cette journée, l’association Le Fil d’Ariane vous propose de vous mettre à la place des malvoyants et de découvrir vos sens afin de visualiser. 0 .

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 09 36 76 laetitia.heitzmann@noyon.fr

