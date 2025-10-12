Portes ouvertes du Centre de la Mine et du Chemin de Fer Oignies

Le Centre de la Mine et du Chemin de Fer à Oignies est une association déclarée au titre de la loi de juillet 1901, qui vise à la préservation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ferroviaire de la Compagnie du Nord, devenue SNCF région Nord.

Les activités au sein de l’Association comprennent trois sections « les petites échelles », « la vapeur vive » et « la voie normale ».

Les petites échelles

La section des petites échelles a pour objet de reproduire sous forme de maquettes et de modèles réduits des réseaux et des machines ferroviaires à cinq échelles différentes.

La vapeur vive

La section « vapeur vive » reproduit aux échelles allant du 1/11e au 1/3e, des locomotives à la vapeur (eau et charbon) et des locomotives électriques. Ces machines qui peuvent circuler sur voie de 5″ (127 mm) ou 7″1/4 (184 mm), sont construites par les membres de l’Association au sein d’un atelier qui leur est tout particulièrement réservé.

La voie normale

L’objectif de cette section est avant tout la conservation du patrimoine ferroviaire de la région Nord à taille réelle. La SNCF, mais également des particuliers, confient régulièrement au CMCF la rénovation et la préservation de machines telle que la Pacific, train royal en 1938. .

Rue Emile Zola Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 42 04 maurice.vroman@libertysurf.fr

English :

The Centre de la Mine et du Chemin de Fer in Oignies is an association registered under the law of July 1901, which aims to preserve, conserve and promote the railway heritage of the Compagnie du Nord, now SNCF région Nord.

German :

Das Centre de la Mine et du Chemin de Fer in Oignies ist ein nach dem Gesetz vom Juli 1901 eingetragener Verein, dessen Ziel die Bewahrung, Erhaltung und Aufwertung des Eisenbahnerbes der Compagnie du Nord, der heutigen SNCF Region Nord, ist.

Italiano :

Il Centre de la Mine et du Chemin de Fer di Oignies è un’associazione registrata ai sensi della legge del luglio 1901, che si propone di preservare, conservare e promuovere il patrimonio ferroviario della Compagnie du Nord, oggi SNCF région Nord.

Espanol :

El Centre de la Mine et du Chemin de Fer de Oignies es una asociación registrada conforme a la ley de julio de 1901, cuyo objetivo es preservar, conservar y promover el patrimonio ferroviario de la Compagnie du Nord, actualmente SNCF région Nord.

