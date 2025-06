Portes ouvertes du Centre de Loisirs Ferme du Cadet Miramont-de-Guyenne 25 juin 2025 15:00

Lors de cette porte ouverte et en partenariat avec la Maison de la Petite Enfance, venez découvrir le Centre de Loisirs avec visite, informations, jeux en bois, différents stands, structure gonflable. Goûter offert. Accueil des familles et des enfants nés en 2019, 2020, 2021, 2022.

Ferme du Cadet 145 avenue de Grammont

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 79 51 mdj.miramont@free.fr

English : Portes ouvertes du Centre de Loisirs

During this open house, in partnership with the Maison de la Petite Enfance, come and discover the Leisure Center with a visit, information, wooden games, various stands and an inflatable structure. Snack offered. Families and children born in 2019, 2020, 2021, 2022 welcome.

German : Portes ouvertes du Centre de Loisirs

An diesem Tag der offenen Tür und in Zusammenarbeit mit dem Maison de la Petite Enfance können Sie das Freizeitzentrum mit Besichtigung, Informationen, Holzspielen, verschiedenen Ständen und einer Hüpfburg entdecken. Ein kleiner Imbiss wird angeboten. Aufnahme von Familien und Kindern, die in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 geboren wurden.

Italiano :

Durante questa giornata di porte aperte, in collaborazione con la Maison de la Petite Enfance, venite a scoprire il Centro ricreativo con visite, informazioni, giochi in legno, vari stand e una struttura gonfiabile. Merenda offerta. Le famiglie e i bambini nati nel 2019, 2020, 2021 e 2022 sono i benvenuti.

Espanol : Portes ouvertes du Centre de Loisirs

Durante esta jornada de puertas abiertas, en colaboración con la Maison de la Petite Enfance, venga a descubrir el Centro de Ocio con una visita, información, juegos de madera, varios stands y una estructura hinchable. Merienda ofrecida. Familias y niños nacidos en 2019, 2020, 2021 y 2022 bienvenidos.

