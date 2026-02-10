Portes ouvertes du Centre de Perfectionnement du Personnel Soignant (CPPS) – Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) CPPS Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 09:00 – 12:00

Gratuit : non Etudiant, Tout public

Portes ouvertes :Vendredi 6 mars 2026 de 16h à 19hSamedi 7 mars 2026 de 9h à 12h Les inscriptions à la sélection pour l’entrée en formation aide-soignant(e) seront ouvertes du 3 mars au 20 juin 2026. La prochaine rentrée est prévue le 24 août 2026.Toutes les informations sur https://www.cpps-aidesoignant.fr/

CPPS Rezé 44400

https://www.cpps-aidesoignant.fr/



