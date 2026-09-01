Portes ouvertes du centre de secours des sapeurs-pompiers de Blesle Route de Basbory Blesle

Informations pratiques

Blesle

Portes ouvertes du centre de secours des sapeurs-pompiers de Blesle

Route de Basbory Centre de secours de Blesle Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez découvrir la caserne des sapeurs-pompiers de Blesle, rencontrer les pompiers, découvrir leurs véhicules et leurs missions. Un château gonflable est prévu pour les plus petits. Buvette et restauration rapide sur place.

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Route de Basbory Centre de secours de Blesle Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 02 13 98

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English :

Come visit the Blesle fire station, meet the firefighters, and learn about their vehicles and their missions. A bouncy castle will be set up for the little ones. Refreshments and fast food will be available on site.

L’événement Portes ouvertes du centre de secours des sapeurs-pompiers de Blesle Blesle a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne