Portes ouvertes du centre de secours Caserne des pompiers Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Pouilly-sur-Loire

Portes ouvertes du centre de secours

Caserne des pompiers 14 Route de Châteauneuf Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le 26 septembre, le centre de secours ouvre ses portes de 9h à 18h !

Vous aurez le droit :

– d’approcher les véhicules lors de visites guidées de la caserne, de découvrir et tester le matériel

– d’apprendre à porter secours

– d’échanger avec les sapeurs-pompiers

– de découvrir différentes activités avec vos enfants

Animations diverses avec tombola, stand de restauration.

Alors venez en famille, entre amis, avec les enfants… et surtout avec votre curiosité ! .

Caserne des pompiers 14 Route de Châteauneuf Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Portes ouvertes du centre de secours

L’événement Portes ouvertes du centre de secours Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire