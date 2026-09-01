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AGENDA · Pouilly-sur-Loire

Portes ouvertes du centre de secours Caserne des pompiers Pouilly-sur-Loire

samedi 26 septembre 2026 · Caserne des pompiers · Pouilly-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Caserne des pompiers
Adresse
14 Route de Châteauneuf
Ville
58150 Pouilly-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif

Pouilly-sur-Loire

Portes ouvertes du centre de secours

Caserne des pompiers 14 Route de Châteauneuf Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le 26 septembre, le centre de secours ouvre ses portes de 9h à 18h !
Vous aurez le droit :
– d’approcher les véhicules lors de visites guidées de la caserne, de découvrir et tester le matériel
– d’apprendre à porter secours
– d’échanger avec les sapeurs-pompiers
– de découvrir différentes activités avec vos enfants
Animations diverses avec tombola, stand de restauration.
Alors venez en famille, entre amis, avec les enfants… et surtout avec votre curiosité !   .

Caserne des pompiers 14 Route de Châteauneuf Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Portes ouvertes du centre de secours

L’événement Portes ouvertes du centre de secours Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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