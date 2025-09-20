Portes ouvertes du Centre de Traitement Textile Hospitalier CTTH Beauvais Beauvais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

A l’occasion des journées du patrimoine, le Centre de Traitement Textile Hospitalier ouvre ses portes le temps d’une journée, l’occasion de découvrir une blanchisserie hospitalière de grande envergure, au service du soin hospitalier.

CTTH Beauvais Rue de Pinçonlieu Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France 03 59 99 07 80 Le Centre de Traitement Textile Hospitalier est une blanchisserie industrielle desservant les établissements de santé Parking ouvert

