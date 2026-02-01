Portes ouvertes du centre de tri SYTRAD Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence
Portes ouvertes du centre de tri SYTRAD Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis Portes-lès-Valence mercredi 11 février 2026.
Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 16:00:00
2026-02-11 2026-03-03
Venez visiter le centre de tri des emballages et papiers de MéTripolis à Portes-lès-Valence !
Centre de tri des collectes sélectives MeTRIpolis 7 rue Louis Armand Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 80 00 portesouvertes@sytrad.fr
English :
Come and visit the MéTripolis packaging and paper sorting center in Portes-lès-Valence!
