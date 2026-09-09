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AGENDA · Le Faou

Portes ouvertes du Centre départemental de l’archéologie du Finistère, Centre départemental d’archéologie du Finistère, Le Faou

samedi 19 septembre 2026 · Centre départemental d'archéologie du Finistère · Le Faou

Portes ouvertes du Centre départemental de l’archéologie du Finistère, Centre départemental d’archéologie du Finistère, Le Faou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre départemental d'archéologie du Finistère
Adresse
12 route de Térenez 29590 Le Faou
Ville
29590 Le Faou
Département
Finistère

Portes ouvertes du Centre départemental de l’archéologie du Finistère Samedi 19 septembre, 10h00 Centre départemental d’archéologie du Finistère Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Portes ouvertes exceptionnelles du Centre départemental de l’archéologie du Finistère : Ouverture du site, présentation des équipements et des métiers de l’archéologie, de la fouille à la conservation en passant par l’étude des objets.

Centre départemental d’archéologie du Finistère 12 route de Térenez 29590 Le Faou Le Faou 29590 Finistère Bretagne https://www.finistere.fr/aides-et-services/culture-patrimoine/patrimoine-archeologique/le-centre-departemental-darcheologie-du-finistere/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.finistere.fr/actualites/journees-du-patrimoine-en-finistere/ »}] Créé en 1983, le Centre départemental d’archéologie assure une mission d’inventaire, d’étude, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine archéologique.
Portes ouvertes exceptionnelles du Centre départemental de l’archéologie du Finistère

© CDA-CD29