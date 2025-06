Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours Lauzun 29 juin 2025 09:00

Lot-et-Garonne

Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Venez nombreux aux Portes Ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours des Pompiers de Lauzun. Au programme découverte des engins, visite de la caserne, les gestes qui sauvent, sensibilisation incendie, ateliers ludiques pour les enfants.

Chemin de la Tourasse

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 67 40 89 lauzuncdc@sdis47.fr

Portes Ouvertes du Centre d'Incendie et de Secours

Come one, come all to the Lauzun Fire and Rescue Center Open House. On the program: discovery of the equipment, tour of the fire station, life-saving techniques, fire awareness, fun workshops for children.

Portes Ouvertes du Centre d'Incendie et de Secours

Kommen Sie zahlreich zu den Tagen der offenen Tür des Feuerwehr- und Rettungszentrums von Lauzun. Auf dem Programm stehen: Entdeckung der Geräte, Besichtigung der Kaserne, lebensrettende Maßnahmen, Brandschutzaufklärung, spielerische Workshops für Kinder.

Italiano :

Venite tutti all’Open Day del Centro Antincendio e Soccorso di Lauzun. Il programma prevede un tour della stazione dei pompieri, tecniche di salvataggio, sensibilizzazione al fuoco e laboratori divertenti per i bambini.

Portes Ouvertes du Centre d'Incendie et de Secours

Vengan todos al Día de Puertas Abiertas del Centro de Incendios y Salvamento de Lauzun. El programa incluye una visita al parque de bomberos, técnicas de salvamento, concienciación sobre el fuego y divertidos talleres para niños.

