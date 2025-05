Portes ouvertes du Champ des Sourires – 51b route de Dijon Longvic, 17 mai 2025 10:00, Longvic.

Côte-d’Or

Portes ouvertes du Champ des Sourires – 51b route de Dijon, Longvic, Côte-d'Or

17 mai 2025, 10:00

18:00

2025-05-17

À l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine, festival national porté par l’AFAUP, le Champ des Sourires ouvre sa ferme florale le samedi 17 mai 2025, de 10h à 18h, pour une journée festive, gratuite et ouverte à tou·te·s. Nous proposons aux visiteurs des visites guidées de la ferme florale réalisées par notre équipe de salarié.e.s en parcours d’insertion, un petit marché de créateurs et artisans autour du thème de la nature, de la vente de plants et de fleurs produits à la ferme et des

jeux de plein-air seront mis à disposition.

Les 48h de l’agriculture urbaine sont un événement national organisé par l’Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle (AFAUP). Ce festival, qui fête sa 10e édition en 2025, met en lumière les initiatives locales qui cherchent à remettre la nature au cœur des villes. Partout en France, et notamment à Dijon, de nombreuses structures ouvrent leurs portes et proposent animations, ateliers et visites pour sensibiliser le public à une agriculture durable, inclusive et urbaine. .

Longvic 21600 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

