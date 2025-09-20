Portes ouvertes du chantier archéologique de Cintré Eglise Saint-Mélaine / Cintré Cintré

Portes ouvertes du chantier archéologique de Cintré Eglise Saint-Mélaine / Cintré Cintré samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes du chantier archéologique de Cintré Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Eglise Saint-Mélaine / Cintré Ille-et-Vilaine

Départ des visites toutes les 30 minutes environ – sur inscription auprès de la mairie de Cintré / groupes de 15 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le chantier de fouille de l’église Saint-Mélaine sera exceptionnellement ouvert au public.

Eglise Saint-Mélaine / Cintré 1 Résidence La Grange, 35310 Cintré Cintré 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 64 16 31 L’Inrap et la commune de Cintré vous invitent à découvrir le chantier archéologique en cours de fouilles dans l’église Saint-Mélaine.

Ces portes ouvertes vous permettront de comprendre le travail des archéologues, d’observer les méthodes de fouille utilisées et de découvrir les premières interprétations des vestiges mis au jour. Une belle occasion de découvrir l’histoire locale et les coulisses de la recherche archéologique. visites sur inscription auprès de la mairie de Cintré.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le chantier de fouille de l’église Saint-Mélaine sera exceptionnellement ouvert au public.

Inrap