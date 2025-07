Portes ouvertes du chantier archéologique du Prieuré de Moutiers Moutiers-en-Puisaye

Portes ouvertes du chantier archéologique du Prieuré de Moutiers Moutiers-en-Puisaye mardi 22 juillet 2025.

Place de la Mairie Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-31 17:00:00

2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31

Olivia PUEL, Maître de Conférence Archéologie médiévale à l’université de Dijon, ses collègues et ses étudiants, au total 26 personnes, ont repris les fouilles sur le site du prieuré de Moutiers à coté de la Mairie. Un membre de l’équipe reçoit les visiteurs et commente les fouilles de 14 h à 17 h tout les mardis et jeudis jusqu’au 31 juillet. .

Place de la Mairie Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

