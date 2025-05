Portes ouvertes du château de Côts 2025 – Château de Côts Bayon-sur-Gironde, 10 mai 2025 10:00, Bayon-sur-Gironde.

Gironde

Portes ouvertes du château de Côts 2025 Château de Côts 12 Lieu-dit Cots Bayon-sur-Gironde Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 10:00:00

fin : 2025-05-11 18:00:00

Date(s) :

2025-05-10

2025-05-11

Chaque année le Syndicat des Côtes de Bourg organise Les Portes ouvertes, et le château de Côts, situé sur la commune de Bayon, y participe activement.

Rendez-vous les 10 et 11 Mai pour visiter les vignes, le chai et finir par une belle dégustation de toutes leurs cuvées.

Le château vous propose un service restauration le midi un Foodtruck Rôtisserie » Le Poulet d’Amatxi » pour savourer un poulet fermier et ses pommes de terres & des Glaces artisanales de chez » Lily à la Vanille » pour finir avec un peu de douceur.

Nombres de places limitées… pensez à réserver… .

Château de Côts 12 Lieu-dit Cots

Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@chateau-de-cots.com

