Portes ouvertes du Château de la Roche Guyon, Château de La Roche-Guyon, La Roche-Guyon

Informations pratiques

Portes ouvertes du Château de la Roche Guyon 19 et 20 septembre Château de La Roche-Guyon Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, des visites commentées seront proposées toute la journée autour de la Seconde Guerre mondiale, thématique de la saison culturelle « Histoire et Mémoire ».

En partenariat avec l’association Pact en Vexin, des comédiens et des comédiennes feront revivre le monument par des lectures de lettres de résistants et de prisonniers.

Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience, 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France 0134797442 http://www.chateaudelarocheguyon.fr A13 – A15 / RER A Cergy Préfecture / RER C Gare de Pontoise / Baladobus le dimanche

Visites commentées et théâtralisées autour de la Seconde Guerre mondiale et de la thématique « Histoire et Mémoire ».

© Château de la Roche Guyon, Aurélien Papa