Portes ouvertes du château de Purnon Château de Purnon Verrue

Portes ouvertes du château de Purnon 20 et 21 septembre Château de Purnon Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite libre du château de Purnon – Extérieurs et Grand Salon

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Purnon vous ouvre ses portes pour une visite libre de ses magnifiques extérieurs ainsi que de son somptueux Grand Salon, témoignage raffiné de l’art de vivre au XVIIIᵉ siècle.

Démonstration artisanale

Bar à vin & restauration sur place

Une journée placée sous le signe du patrimoine, du savoir-faire et du plaisir des sens !

Château de Purnon Verrue Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le château de Purnon et ses communs sont construits de 1771 à 1785 vraisemblablement à lemplacement dun château primitif. Une longue avenue aménagée en 1812, des terrasses et lordonnance des communs confèrent à ce château une grande majesté. Un bâtiment du XVIIe siècle de grande qualité se trouve au lieu-dit le Moulin-Bijard. Le potager, qui précède ce bâtiments, accueille une éolienne tout à fait exceptionnelle. Cette dernière, construite en 1900 par E. Lebert, qui avait pris la succession des Etablissements A. Bollée au Mans en 1898, était destinée à alimenter en eau le potager et le château. Elle est portée par une colonne en fonte autour de laquelle senroule un escalier qui permet laccès à une galerie que surmonte la turbine éolienne avec distributeur. Le tout mesure près de 15 m de haut. La turbine actionne trois corps de pompe à piston placés dans un édicule circulaire au pied de louvrage. Les pompes aspirent et refoulent leau stockée ensuite dans un réservoir dune capacité de 9000 litres placé au sommet dune tour maçonnée. La rareté dun tel ensemble, ajoutée à des caractères esthétiques indéniables, a conduit à sa protection.

