Portes ouvertes du château d’Espeyran Château d’Espeyran Saint-Gilles

Portes ouvertes du château d’Espeyran Château d’Espeyran Saint-Gilles samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes du château d’Espeyran Samedi 20 septembre, 13h30 Château d’Espeyran Gard

Gratuit. Sans réservation. Visites en continu. RDV au château d’Espeyran, chemin d’Espeyran.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Château d’Espeyran – Visite et exposition

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re)découvrez le château d’Espeyran lors d’une visite guidée (départs toutes les 15 minutes).

Dans le parc, vous pourrez également découvrir :

Une exposition photographique

Le travail de résidence de l’artiste Claire Schneider, qui réalise des créations uniques en tissage de végétaux

Un rendez-vous mêlant patrimoine, art et nature.

Château d’Espeyran Chemin d’Espeyran, 30800 Saint-Gilles, France Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie 0466873009 https://chateaudespeyran.fr Intérêt du château qui a conservé son second œuvre et son mobilier. Cohérence de ce domaine construit par la famille Sabatier au cours du XIXe siècle. Espeyran était, au Moyen-Age, un village dépendant de l’abbaye de Saint-Gilles. Les abbés y ont eu, jusqu’à la Révolution, une résidence d’été. Devenu bien national, le domaine fut vendu en 1791. En 1963, une partie du domaine fut donnée à l’État qui y installa le dépôt central de microfilms des Archives Nationales. Le château présente un plan en U qui délimite une cour intérieure fermée par une grille. L’aile nord abrite les écuries ; l’aile sud le corps de logis principal à deux étages, surmonté d’un haut comble. L’édifice a été agrandi et remanié aux alentours de 1879 (couverture en ardoise du bâtiment principal ; tourelle à l’entrée de la cour ; clocher surmontant le donjon). Le plafond de la grande salle de réception est attribué aux peintres Achille et Eugène Deveria, qui réalisèrent également les toiles qui ornent le vestibule d’entrée.

Château d’Espeyran – Visite et exposition

© Château d’Espeyran