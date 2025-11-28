Portes ouvertes du Château Escot Château Escot Lesparre-Médoc

Portes ouvertes du Château Escot

Château Escot 3 Route de Plassan Lesparre-Médoc Gironde

2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Depuis 2023, le Château Escot vit une belle transformation ! Même si les travaux ne sont pas encore entièrement achevés, une première étape importante vient d’être franchie avec l’achèvement de nos nouveaux bâtiments techniques et de la nouvelle boutique.

À cette occasion, le domaine vous convie à une soirée portes ouvertes avec la visite des nouvelles installations techniques et de l’espace d’accueil qui se terminera par le verre de l’amitié.

Vous pourrez en profiter pour dénicher des cadeaux gourmands pour vos fêtes de fin d’année.

