Portes ouvertes du Château Pontet d’Eyrans Château Pontet d’Eyrans Eyrans

Portes ouvertes du Château Pontet d’Eyrans

Château Pontet d’Eyrans 53 Route de Royan Eyrans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir l’arrière de notre beau château le temps d’une après midi, d’une soirée riche en arts, patrimoine, gastronomie, vins et musique !

Cette journée débutera dès 15h avec une exposition d’art et une démonstration de speed painting et continuera toute la soirée avec nos viticulteurs et traiteurs qui seront sur place pour vous faire vivre une soirée conviviale, animé par un groupe de musique, dans le parc du château !

Avec la participation de Jean Pierre BLANCHARD, Thomas CHÉRONNET et CHESTER CLUB JAZZ ! .

Château Pontet d’Eyrans 53 Route de Royan Eyrans 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 71 07 info@chateaupontet.fr

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English : Portes ouvertes du Château Pontet d’Eyrans

L’événement Portes ouvertes du Château Pontet d’Eyrans Eyrans a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde