Portes ouvertes du « Clos des Cordeliers » Clos des Cordeliers Saint-Macaire

Portes ouvertes du « Clos des Cordeliers » Clos des Cordeliers Saint-Macaire samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes du « Clos des Cordeliers » 20 et 21 septembre Clos des Cordeliers Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ouverture exceptionnelle d’un lieu intimiste : « Le Clos des Cordeliers »

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une ouverture rare de ce lieu préservé, habituellement fermé au public. Le Clos des Cordeliers dévoile son atmosphère intime et son charme discret, héritage d’une histoire ancienne.

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez l’âme de cet endroit singulier, marqué par la mémoire des lieux et la beauté de son cadre. Une visite qui allie découverte patrimoniale et moment privilégié.

Clos des Cordeliers 3 cours Gambetta, 33490 Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ouverture exceptionnelle d’un lieu intimiste : « Le Clos des Cordeliers »

Clos des Cordeliers