Portes ouvertes du Club de l’Amitié du Val d’Ouche SALLE DES FETES Bligny-sur-Ouche

Portes ouvertes du Club de l’Amitié du Val d’Ouche

SALLE DES FETES Place de L Hôtel de ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22

Le club de l’Amitié du Val d’Ouche vous invite à venir découvrir ses nombreuses activités et ses animations 2026 , à rencontrer les animateurs et glisser vos idées dans une boite prévue à cet effet samedi 22 Novembre de 14h à 19h à la salle des fêtes . Thé, café, chocolat offert . Coin buvette .

SALLE DES FETES Place de L Hôtel de ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 28 45 90

